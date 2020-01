Rostock : Jugendlicher Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Zwei Zeugen sprachen den 14-Jährigen beim Hantieren in der Augustenstraße an. Er hatte auch unerlaubt ein Messer dabei.

08. Januar 2020, 12:13 Uhr

Rostock | Kurz vor Mitternacht beobachteten eine 21-Jährige und ein 22-Jähriger am Dienstag einen jungen Mann, der ein mehr als zwei Meter breites und einen Meter hohes Graffito auf eine Hauswand in der Augustenstraße in der Rostocker Stadtmitte sprühte. Nachdem die Zeugen den Täter angesprochen hatten, flüchtete er.



Die beiden konnten ihn jedoch einholen und festhalten. Sie riefen die Polizei. Der Graffitisprayer ist 14 Jahre alt und gab die Tat zu. Bei der Durchsuchung wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Sämtliche Graffiti-Utensilien und das Messer wurden sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

