Rostock : KTV will Barrieren abbauen

Bei einem Rundgang durch den Stadtteil sollen mögliche Hindernisse aufgespürt werden.

Avatar_prignitzer von NNN

02. September 2019, 13:54 Uhr

Rostock | Die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ist bunt, lebendig und ein beliebtes Wohnviertel in Rostock. Um zu schauen, wo für Senioren, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie Eltern und Kinder Herausforderungen bestehen, soll bei einem Rundgang "Barrieren in der KTV" festgestellt werden, inwiefern der Stadtteil für alle Menschen ohne besondere Erschwernisse zugänglich ist. Los geht es Dienstag um 16 Uhr bei den Spielgeräten Am Brink. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Telefon 0152/53 98 36 83 gebeten.

Probleme und Potenziale des Stadtteils

Anlässlich der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans für die KTV beschäftigt sich das Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft gemeinsam mit beauftragten Büros auch mit dem Thema der Barrieren im öffentlichen Raum. Auf Initiative des Ortsbeirates beschloss die Bürgerschaft im Herbst 2018 die Erarbeitung dessen erste Fortschreibung. Diese soll gemeinsam mit den Bewohnern sowie Nutzern der KTV erfolgen. Ziel ist es, die Probleme und Potenziale des Stadtteils zu untersuchen und Perspektiven, Möglichkeiten, aber auch Grenzen für die künftige Entwicklung aufzuzeigen. Im städtebaulichen Rahmenplan werden alle fachlichen Belange zusammen betrachtet und vereint, damit eine ganzheitlich vollständige und gezielt nachhaltige Entwicklung des Stadtteils für die Zukunft gewährleistet werden kann.

Die Ergebnisse dieser sowie vorangegangener Veranstaltungen zu diesem Thema können im Internet eingesehen werden unter https://rathaus.rostock.de/de/service/aemter/amt_fuer_stadtentwicklung_stadtplanung_und_wirtschaft/stadtentwicklung/249962