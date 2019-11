Rostock : Kinder können Wunschzettel im Rathaus abschicken

Bis zum 6. Dezember liegen Papier und Malstifte bereit, solange steht auch der Weihnachtswunschbriefkasten in der Halle.

18. November 2019, 10:57 Uhr

Rostock | Ihren Wunschzettel für den Weihnachtsmann können Kinder ab Montag im Rostocker Rathaus malen und abschicken. Bis zum 6. Dezember liegen Papier und Malstifte bereit, solange steht auch der Weihnachtswunschbriefkasten in der Rathaushalle. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr. Die Wunschzettel werden am 9. Dezember an die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort geschickt.