Rostock : Kinder kreieren Schiffe der Zukunft

Bei einem Ferienprojekt haben Kinder aus dem Hort der Michaelschule an Bord des Traditionsschiffs getüftelt.

von NNN

16. Juli 2019, 14:48 Uhr

Rostock | In den vergangenen zwei Wochen ging es turbulent zu an Bord des Traditionsschiffs im IGA-Park in Schmarl: 16 Kinder aus dem Hort der Michaelsschule Rostock gingen der Frage nach: Wie könnten Schiffe der Zukunft aussehen? Eng verknüpft ist damit die Auseinandersetzung mit der Umwelt und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die im Projekt entwickelten Erfindungen der Kinder wurden daher auch mit einfachsten Mitteln in die Tat umgesetzt: aus Natur- und Verpackungsmaterialien.



Dank der Unterstützung der Kollegen vom Jugendschiff "Likedeeler" konnten die Kinder zudem selbst der See trotzen – auf Motorbooten ging es vom IGA-Park aus bis nach Warnemünde und zurück.

Das Projekt wurde im Rahmen der bundesweiten Initiative "Kultur macht stark" vom Deutschen Museumsbund gefördert.