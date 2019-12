Rostock : Kritik gegen Planungen im Ballastweg hält an

Schon in der letzten Bürgerschaftssitzung entbrannte eine Diskussion zum beschleunigten Verfahren in Gehlsdorf.

17. Dezember 2019, 08:02 Uhr

Rostock | Die jüngste Entscheidung der Rostocker Bürgerschaft, beim Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Ballastweg, nahe der Uferpromenade in Gehlsdorf, ohne Umweltprüfung ein beschleunigtes Verfahren zuzulassen, steht weiterhin in der Kritik. Nachdem sich schon die Bürgerinitiative Ballastweg mit Befürchtungen des geringen Einflusses auf solche ein Verfahren zu Wort meldete und auch die Fraktion der Grünen um den Naturausgleich fürchtete, gibt nun auch der Bund Rostock zu Bedenken, dass es sich bei der Fläche um einen wichtigen Lebensraum für Brutvögel, Amphibien, Fledermäuse und Insekten am Gehlsdorfer Ufer handele.

Naturraum für Wohnraum opfern?

Der alte Baumbestand binde Schadstoffe, produziere Sauerstoff und speichere Regenwasser. "In Zeiten von Klimawandel und Artenschwund steht es in keinem Verhältnis, einen wertvollen Naturraum wie diesen für nur 26 Wohneinheiten in exklusiver Lage zu opfern. Und das ohne einen Ausgleich für die auf Dauer vernichteten Lebensräume zu schaffen", betont Susanne Schumacher, Vorsitzende des Bund Rostock.

Fläche war als Ausgleich vorgesehen

"Zudem soll hier eine Fläche überplant werden, die bereits für den schweren Eingriff der Bebauung "Warnowgarten" von 1999 als Ausgleichsfläche festgesetzt wurde. Die Umsetzung dieser verbindlichen naturschutzrechtlichen Kompensation ist allerdings nie erfolgt", so Schumacher weiter und spricht von einem Bruch geltenden Baurechts. Auch wurde die verbindliche Anpflanzung von 43 Bäumen auf dem Gebiet des "Warnowgarten" bis heute nicht geprüft. Schumacher fordert die Stadt Rostock in diesem Zusammenhang auf, zuerst diese Mängel zu beheben, bevor eine weitere Versiegelung und Zerstörung städtischen Grüns genehmigt wird.