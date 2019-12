Rostock : Küstenschule eröffnet in neuem Gewand

Modernisierung und Sanierungsarbeiten waren notwendig, um das Förderzentrum wieder instand zu setzen.

09. Dezember 2019, 13:19 Uhr

Rostock | Nach anderthalb Jahren Bauzeit eröffnet die Küstenschule in Toitenwinkel ihre Pforten. An der offiziellen Eröffnung am Montag nahmen Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sowie der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg Vorpommern, Christian Pegel, teil.

Das Gebäude wurde vom Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -Entwicklung für 5,1 Millionen Euro saniert. 4,2 Millionen stammen davon aus dem KLNV-Programm für finanzschwache Kommunen. Im kommenden Jahr werden 160 Schüler von 60 Sonderpädagogen unterrichtet. Die besondere Förderung von Schülern in emotionalen oder sozialen Krisenlagen ist das Hauptanliegen der Küstenschule.