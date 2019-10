Rostock : Mehrere Kinder bei Unfall leicht verletzt

Erst im Nachhinein kam raus, ob jemand zu Schaden gekommen ist.

29. Oktober 2019, 16:33 Uhr

Rostock | Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr sind mehrere Kinder leicht verletzt worden, als es auf dem Parkplatz Südring zu einem Unfall kam, bei dem ein Schulbus involviert war. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 51 Jahre alte Busfahrer nach ersten Erkenntnissen den Parkplatz verlassen und fuhr in die Buswendeschleife. Dabei übersah er einen auf seiner Spur in der Kurve stehenden Lkw-Anhänger, sodass es schließlich zur Kollision kam.

Kinder vor Eintreffen der Polizei zur Schule gebracht

Noch bevor die Polizei eintraf, waren die Schulkinder bereits durch einen Ersatzbus abgeholt worden. Dadurch konnten zunächst nicht festgestellt werden, ob jemand bei dem Unfall verletzt wurde. Daher fuhren die Beamten zur Schule und befragten dort die Sekretärin. Dabei stellte sich heraus, dass drei Kinder leichte Verletzungen erlitten hatten. Am Dienstag wurden durch die Schule weitere Kinder gemeldet, die beim Unfall Schaden genommen hatten.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von 11.000 Euro.