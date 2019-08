Rostock : Haus durchsucht: Polizei findet knapp 100 Cannabispflanzen

34-jähriger Rostocker festgenommen. Im Falle einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.

27. August 2019, 14:46 Uhr

Rostock | Eine Indoorplantage im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses mit etwa 100 Cannabispflanzen hat die Polizei bei einem 34-jährigen Rostocker entdeckt. Gegen ihn wurde bereits im Vorfeld wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in erheblicher Menge ermittelt. Ein Zeugenhinweis brachte die Kriminalpolizei auf die Spur des Rostockers.

Die Beamten durchsuchten am Montag ein Einfamilienhaus in Siemersdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen. Hierbei konnte der Rostocker angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Neben den Cannabispflanzen mit ausgeprägtem Blütenstand konnte weiteres umfangreiches Beweismaterial fest- und sichergestellt werden.



Im Falle einer Verurteilung muss der Rostocker mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr rechnen. Er wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.