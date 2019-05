Rostock : Polizei stellt Drogen und Diebesgut sicher

Beamte führen Durchsuchungen in Rostock durch und werden fündig.

von NNN

17. Mai 2019, 14:56 Uhr

Rostock | Fahndungserfolg für die Rostocker Polizei. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rostock konnten am Freitag bei Durchsuchungen in der Hansestadt Drogen und Diebesgut sicherstellen. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei MV fanden sie 670 Gramm Amphetamin und etwa 1000 Ecstasy-Tabletten. Auch ein gestohlenes Fahrrad wurde bei den Durchsuchungen aufgefunden. Und das Glück blieb den Beamten hold: Zusätzlich konnte eine Person angetroffen werden, die per Haftbefehl gesucht ist. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hintergrund der Durchsuchungen waren Ermittlungen im Betäubungsmittelrecht.