Rostock : Polizei wird von Drohne ausspioniert

Beamte entdecken das Fluggerät über dem Gelände der Polizeiinspektion in der Ulmenstraße.

31. Januar 2020, 14:27 Uhr

Einen etwas zu neugierigen Gast haben mehrere Beamte am Donnerstagabend über dem Gelände der Polizeiinspektion Rostock in der Ulmenstraße entdeckt. Dort flog eine Drohne, die auch einigen Polizisten auf Schritt und Tritt folgte.

Als sich daraufhin eine Streife auf den Weg machte, um herauszufinden, von wem die Drohne gelenkt wird, flog diese davon. Die Polizisten behielten die Drohne aber im Blick, die in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gelandet wurde. Schließlich konnten die Beamten eine Gruppe junger Männer ausmachen, die die Drohne an sich nahmen und in ein Wohnhaus flüchteten, wo die 20-, 24- und 29-Jährigen später angetroffen werden konnten.

Männer standen unter Drogen

Wie sich herausstellte, war der 20-jährige Eigentümer der Drohne und lenkte sie über das Polizeigebäude. Zusammen mit seinen zwei Begleitern verfolgte er die Aufnahmen live auf dem Fernseher. Die Aufnahmen zeigen neben dem Polizeizentrum und weiteren Wohngebäuden auch Videos von Graffitisprühereien. Zudem standen die Männer, die der Polizei keine Unbekannten sind, augenscheinlich unter Drogeneinfluss. In der Wohnung fanden die Polizisten dann auch Betäubungsmittel.

Die Drohne wurde sichergestellt. Außerdem wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und die Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten aufgenommen.