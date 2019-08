Rostock : Richtfest am Pier 48

Unter dem Titel Pier 48 entstehen im Petriviertel auf 4600 Quadratmetern 17 neue Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten.

von NNN

17. August 2019, 19:02 Uhr

Rostock | An prominenter Stelle ist am Freitag Richtfest gefeiert worden: Unter dem Titel Pier 48 entstehen im Petriviertel auf 4600 Quadratmetern 17 neue Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten. Dafür investiert die Artrium Haus GmbH 11,1 Millionen Euro.

Bis Jahresende soll das Gebäude an der Warnow fertig werden. In unmittelbarer Nähe hatte Fürst Borwin vor 801 Jahren einst Rostock gegründet. Für die Arbeiten konnte die Artrium GmbH fast ausschließlich Handwerker aus der Region gewinnen. Bis auf 3 drei Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten ist bereits alles verkauft.



Die Artrium Haus GmbH ist ein regional tätiger Bauträger, der Ein-und Mehrfamilienhäuser in massiver Bauweise herstellt. Sie beschäftigt sieben Mitarbeiter und hat ihren Sitz am Bettina-von-Arnim-Platz 5. Künftig will das Unternehmen mit in die Pier 48 einziehen.