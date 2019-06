Rostock : Roland Kaiser lockt Schlagerfans in den IGA-Park

Vor 13 700 Schlager-Fans hat Roland Kaiser am Freitag im IGA-Park in Schmarl die Open-Air-Konzert-Saison eröffnet.

von Georg Scharnweber

14. Juni 2019, 21:51 Uhr

Rostock | Ausverkauft: Vor 13.700 Schlager-Fans hat Roland Kaiser mit seiner Liveband am Freitag im IGA-Park in Schmarl die Open-Air-Konzert-Saison eröffnet. Zu seinen Hits wie "Dich zu lieben", "Joana" oder "Manchmal möchte ich schon mit dir" haben die Besucher gemeinsam gesungen, gelacht und getanzt. Der nächste Konzerttermin in Rostock steht bereits: am 13. November 2020 in der Stadthalle.