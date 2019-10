Rostock : Stoffe in Hülle und Fülle begeistern Kreative

Ein besonderer Markt hat am Sonnabend wieder viele Hobbynäher in der Hansestadt auf den Plan gerufen.

Avatar_prignitzer von Georg Scharnweber

27. Oktober 2019, 15:00 Uhr

Rostock | Der deutsch-holländische Stoffmarkt auf dem Neuen Markt in Rostock bot am Sonnabend vielerlei Stoffe, Nähzeug, kleine Textilartikel und Kleidung. Über 100 bunt dekorierte und kreativ gestaltete Stände lockten zwischen 10 und 17 Uhr auch dieses Mal wieder unzählige Nähbegeisterte aus der gesamten Region in die Innenstadt. Händler Corstiaan den Bouwmeester aus Amsterdam bot an seinem Stand vor allem Polsterstoffe in vielen bunten Farben an. Für den besonders glamourösen Geschmack hatte Tessa Kuijpers auch silbern schimmernden beschichteten Stoff im Angebot.