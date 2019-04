Sexueller Übergriff in Rostock : Unbekannter belästigt junge Frau und flüchtet

Dunkel bekleideter Mann vergreift sich im Taklerring an Opfer. Retter mit Großaufgebot vor Ort.

von Stefan Tretropp

16. April 2019, 14:20 Uhr

Rostock | Am helllichten Tag ist eine junge Frau am Dienstagmittag im Rostocker Stadtteil Groß Klein sexuell belästigt worden. Wie die Polizei bestätigte, kam es gegen 12 Uhr zu dem Übergriff eines bislang unbekannten Täters im Taklerring in der Nähe des Börgerhuses. Wie genau sich die Belästigung abgespielt hat, kann die Polizei aktuell noch nicht mitteilen. Nach der sexuell motivierten Attacke flüchtete das Opfer in ihre in der Nähe liegenden Wohnung und verständigte den Notruf. Kurz darauf kamen mehrere Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatzort. Die junge Frau wurde ärztlich untersucht, da sie bei der Tat einen Schock erlitten hatte. Nach dem flüchtigen Täter, der zunächst nur als dunkel gekleidet beschrieben werden konnte, suchten die Beamten mit einem Großaufgebot. Dabei prüfte die Polizei auch die Wohnanschriften von mehreren Personen, die für eine solche Tat in Betracht kommen könnten. Weitere Infos stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.