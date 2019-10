Rostock : Untersuchungen der künftigen ABC-Schützen starten

Bevor sie in der 1. Klasse so richtig durchstarten können, müssen Kinder gründlich auf Herz und Nieren getestet werden.

21. Oktober 2019, 16:30 Uhr

Rostock | Alle Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, sind vor der Einschulung durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes zu untersuchen. Das Rostocker Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Untersuchungspflicht auch für Kinder gilt, deren Eltern einen Antrag auf Zurückstellung vom Schulbesuch gestellt haben, und für Kinder, die im Jahre 2019 zurückgestellt wurden.

Die Untersuchungen finden im Zeitraum von November 2019 bis Mai 2020 im Gesundheitsamt in der Paulstraße 22 sowie in der Außenstelle des Gesundheitsamts in Evershagen, Hans-Fallada-Straße 1, statt. Einladungen dazu werden schriftlich an die Eltern versendet.

Grundlagen sind das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern, die Verordnung über kinder- und jugendärztliche sowie -zahnärztliche Untersuchungen und das Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern.