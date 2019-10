Rostock : Wasserrohrbruch legt Unterricht im Konservatorium lahm

Unterricht fällt nach Vorfall bis einschließlich Dienstag aus. Feuerwehr pumpt fünf Stunden lang den Keller aus.

Avatar_prignitzer von NNN

28. Oktober 2019, 19:11 Uhr

Rostock | Aufgrund eines Wasserschadens im Trinkwassernetz in der Musikschule Rostock musste am Montag der Unterricht ausfallen. Auch am Dienstag beleibt die Einrichtung geschlossen. Wegen eines technischen Defekts sei der Technikbereich des Konservatoriums im Kellergeschoss mit Wasser vollgelaufen. "Wir wurden heute Morgen gegen 7.30 Uhr durch die Konservatoriumsleitung über den Schaden informiert und haben umgehend die Feuerwehr verständigt. Das Wasser stand einen Meter tief. Acht Feuerwehrmänner haben fünf Stunden lang das Wasser abgepumpt", sagt Sigrid Hecht, Chefin des zuständigen Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE).

Estrich muss erneuert werden

Personen und auch die Musikgegenstände kamen aber nicht zu schaden. "Am frühen Nachmittag konnten wir mit der Trocknung des Kellers beginnen. Einzelne technische Bauteile müssen gewechselt werden. Die Heizungsanlage ist aktuell außer Betrieb, sodass der Konservatoriumsbetrieb für morgen leider nicht sichergestellt werden kann", ergänzt die Betriebsleiterin am Montag. "Sobald die Trockenlegung erfolgt ist, werden wir unter anderem den Estrich in den betroffenen Bereichen wechseln müssen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu verhindern", so Hecht. Zu Unterrichtseinschränkungen wird es deshalb jedoch nicht kommen.