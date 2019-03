Gericht : Zeugen belasten mutmaßlichen zehnfachen Dieb

Daniel F. gibt Auskunft zum ersten Diebstahl im ST-Club. Angeklagt ist er wegen zehnfachen schweren Diebstahls.

von Ise Alm

08. März 2019, 16:00 Uhr

Rostock | In dem Strafverfahren wegen zehnfachen schweren Diebstahls von Baumaschinen und Tresoren saß der Hauptangeklagte Daniel F. (46) am 6. März nur noch alleine auf der Anklagebank. Das Verfahren gegen seine Mitangeklagten Rayko W. (40), Artur Z. (38) und Frank S. (45) war abgetrennt worden, da sie Geständnisse abgelegt hatten.

Auskunft zum Einbruch im ST-Club

Daniel F., der beschuldigt wird, der Ideengeber für alle zehn Diebstähle gewesen zu sein, gab am 6. März Auskunft über den Einbruch in den ST-Club am 5. März 2017. Er sei mit dem Polen Marius K. unterwegs gewesen, berichtete er. Der hätte durch Bekanntschaften in Studentenkreisen gewusst, dass sich in den Büroräumen des Clubs ein Tresor unter dem Teppich befindet. 20.000 Euro hätten sie erwartet. Zunächst sei die Alarmanlage gekappt und dann mehrere Türen aufgehebelt worden. Im Kellertresor fanden sie nur Zigaretten. Aber im Büro standen noch drei weitere Safes. Zwei davon konnten sie los stemmen und in den Kombi des Polen laden. 3.800 Euro seien in dem einen Tresor gewesen. Bei diesem Einbruch wurde Daniel F. von der Überwachungskamera erfasst.

Seine Angaben über die Höhe der Beute standen im Widerspruch zu den Aussagen des ehemaligen Geschäftsführers des ST-Clubs Jan Sch. (37), der als Zeuge gehört wurde. Er ging von einem Tresorinhalt von 5.600 Euro aus, bestätigt durch den Steuerberater. Hinzu kam der Schaden an den aufgebrochenen Türen, den er mit rund 10.000 Euro bezifferte.

Ausschankanhänger gestohlen

Die Aussagen der Zeugen Thomas R. (47), und Mario B. (30) beschäftigten sich mit dem Diebstahl eines Ausschankanhängers der Hanseatischen Brauerei am Wochenende des 10. und 11. Juni 2017. "Wir haben den Anhänger unserem Kunden übergeben und vor der Gaststätte "Besitos" mit einer Deichselsicherung abgestellt", sagte der Verantwortliche für Technik in der Brauerei. Er hätte die Polizei informiert, als der Anhänger verschwunden war.

Mario B. war am Sonntag, den 11. Juni 2017, in seinem Garten an der Jägerbäk. Er konnte von dort aus auf das Gelände einer Farbenfirma und eines Sicherheitsdienstes, Jägerbäk 9 blicken. So sah er zwei Männer, die von einem Bieranhänger die Rostock-Werbung abkratzten. Sie hatten einen PKW und einen Transporter dabei. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen des PKW. So kam man auf Daniel F.

Seine Verhandlung geht am 18. März weiter. Am 13. März werden die Urteile gegen seine Mitangeklagten verkündet.