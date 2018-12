Reeder Möller Warnemünde : Nostalgieschiff ,Selene' wechselt den Eigner

Lange mündlich besiegelt, nun ist der Moment gekommen: Wolfgang und Brita Heckmann verkaufen an Reeder Rainer Möller.

von Maria Pistor

21. Dezember 2018, 13:08 Uhr

Warnemünde | Symbolisch haben die beiden Männer, die seit Jahren am Alten Strom mit ihren Schiffen in der Nachbarschaft liegen, eine Weile auch geschäftlich verbunden waren, den Schlüssel für das Nostalgieschiff überreicht. Leicht fällt der Schritt nicht, gibt der 71-Jährige zu. Er hat seit Juni 1999 das Kapitänspatent und war neben dem Fahren für die Technik des Schiffes zuständig. Brita Heckmann oblag die Buchhaltung, die Ausstattung und die Gastronomie. „Sie war immer an Bord“, bescheinigt ihr Mann.

„Selene“ bedeutet griechisch Mondgöttin, sie gilt als eine Göttin der Liebe, die sich in stillen Mondnächten geübten Liebeszaubers und der Magie verschrieben hat.

Die Gestaltung des Schiffes hat der Warnemünder Hansi Parczyk damals übernommen, der ein Fan dieses Nostalgieschiffes ist.

Die letzte Fahrt machen Heckmanns Silvester um 16 Uhr. Danach bindet es der scheidende Reeder ordnungsgemäß am Liegeplatz an. Dann steigen Heckmanns auf die „Ostseebad Warnemünde“ um und feiern mit Reeder Möller und seiner Frau Katrin. Sie wird später die Schiffsführerin an Bord. Gerade kürzlich hat sie sich auf die Schulbank gesetzt und die Legimation erworben. Die beiden Männer flaxen, dass Wolfgang Heckmann extra zum Ereignis ein Feuerwerk bestellt hat. Das ist natürlich Augenzwinkerei: Hanse Event veranstaltet das Silvesterfeuerwerk im Seebad.

Kürzlich ist alles notariell besiegelt worden. Heckmanns dürfen sich noch das mit von Bord nehmen, was sie möchten. Wolfgang Heckmann möchte am liebsten sein Steuerrad mitnehmen. Es stammt bereits von seinem ersten Schiff „Alter Seestern“ und ist dann auf die „Selene“ gekommen. Schiffsführer Manfred Dei wechselt übrigens mit in Möllers Reederei.

Es gab etliche Kaufinteressenten. „Aber ich wollte das Schiff in heimischer Hand wissen“, sagt Heckmann.

Als nächstes kommt „Selene“ in die Werft von Fiete Paap. Farblich wird das Schiff den anderen Schiffen der Reederei Möller angepasst. Innen kommen Stühle und Teppiche farblich neu.

Trotzdem ist klar: Wenn es Brita und Wolfgang Heckmann auf die „Selene“ zieht, dann sind sie immer willkommen. Das ist Ehrensache unter den Männern.