Guten Morgen : Bis die Schrittzähler explodieren

Ein Städtetrip nach Berlin brachte in den Ferien eine Menge Schritte auf die Uhr.

Rostock | Ferienzeit ist gleich Urlaubszeit. Nach der Einschulung der „Lütten“ im Sommer standen für uns die ersten Ferien auf dem Programm. Was also tun? Wir entschieden uns auf dem Weg zu Oma und Opa für einen Städtetrip nach Berlin. Vier Tage Bundeshauptstadt mit Fernsehturm, Zoo, Naturkundemuseum, Lego World und natürlich Konnopke's Currywurst sprangen am E...

