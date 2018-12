Südstadt : Brand bei Schweißarbeiten ausgebrochen

Flammen schlagen vom Dach eines Rohbaus in Rostocker Südstadt

von Stefan Tretropp

14. Dezember 2018, 14:26 Uhr

Rostock | Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot in die Rostocker Südstadt eilen, um dort einen Brand auf dem Dachstuhl eines Rohbaus zu löschen. Wie es von einem Feuerwehrsprecher hieß, brach der Brand gegen 13.15 Uhr im Charles-Darwin-Ring aus. Nach derzeit vorliegenden Angaben fanden auf dem Dach des Rohbaus gerade Schweißarbeiten statt. Offenbar wurde Dachpappe verlegt. Aus bislang noch unbekannten Gründen fing diese Pappe plötzlich Feuer und setzte einen Teil des Daches in Brand. Die Flammen schlugen aus dem Dach. Eine Gefahr bestand zudem darin, dass sich in der Nähe des Brandherds mehrere Gasflaschen befanden. Die Feuerwehrleute mussten über eine Drehleiter die Flammen von oben bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei wird nun genaue Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.