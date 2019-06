Tag der Technik in Rostock : Lokale Industrie beteiligt sich verstärkt

Am 21. Juni öffnen wieder viele Einrichtungen in der Universitätsstadt Rostock um zu zeigen, wie spannend Technik ist.

18. Juni 2019, 11:00 Uhr

Rostock | Wie funktionieren Elektroautos, warum fällt ein Segway nicht um, was kann eine Papierbrücke tragen, wie fühlt sich ein Astronaut auf der ISS? Antworten auf diese Fragen und viele andere werden am 4. landesweiten Tag der Technik beantwortet werden. Am 21. Juni öffnen wieder viele Einrichtungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aber auch an den Hochschulstandorten Wismar, Neubrandenburg und Stralsund ihre Türen um zu zeigen, wie spannend Technik ist.



Von den Wurzeln bis zur vierten Auflage

Was 2016 mit großer finanzieller Unterstützung des Bildungsministeriums unter dem damaligen Bildungsminister Mathias Brodkorb (SPD) begann, konnte durch das Engagement der jetzigen Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) verstetigt werden. Die Veranstaltung, organisiert durch den VDI und den Ingenieurrat MV, wird in diesem Jahr bereits zum vierten Mal landesweit durchgeführt. „Ziel des Events ist es auch in diesem Jahr, Technik zum Anfassen zu bieten und so die Begeisterung von Jugendlichen an MINT-Fächern zu wecken“, so Mario Kokowsky, Vorsitzender des VDI in Mecklenburg-Vorpommern. „Nur so können wir sie für technische Berufe begeistern und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.“

Für Schüler und als Kontaktplattform

Der Tag der Technik richtet sich an Schüler und Schülerinnen ab der 8. Klasse und soll als Kontaktplattform zwischen den Hochschulen und Unternehmen sowie Studieninteressierten und Auszubildenden dienen. „Die Beteiligung technischer Betriebe zum Beispiel durch den Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern und die Handwerkskammer Schwerin“, so Dr. János Zierath, im VDI-MV zuständig für Jugend und Technik, „spricht dafür, dass sich die Veranstaltung nicht nur im Hochschulbereich etabliert hat. Natürlich beteiligt sich die Universität Rostock an diesem Tag erneut mit einem umfangreichen Programm.“ Die Idee des landesweiten Tages der Technik wurde 2015 in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur entwickelt. Eine Anschubfinanzierung durch das Bildungsministerium und das Engagement weiterer Sponsoren ermöglichte die erfolgreiche Ausrichtung des Tages der Technik in Mecklenburg-Vorpommern an den Hochschulstandorten Rostock, Wismar, Neubrandenburg und Stralsund.

Der Verein Deutscher Ingenieure

... ist mit rund 140.000 persönlichen Mitgliedern der größte technisch-wissenschaftliche Verein in Deutschland und einer der größten in Europa. Der VDI versteht sich als Sprecher der Ingenieure und engagiert sich in der Technikbildung nicht nur von Studierenden, sondern auch von Schülerinnen und Schülern. Am Tag der Technik 2018 nahmen 1.200 Schülerinnen und Schüler teil. In diesem Jahr werden erneut mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Die einzelnen Programme Standorte