Serie Tipps vom Sternekoch : André Münch empfiehlt gratiniertes Rinderfilet mit Folien-Spargel

Der Küchenchef vom "Butt" in Hohe Düne zaubert ein Ostermenü mit Ofentomaten und Pesto auf den Teller

von Dirk Buchardt

30. März 2020, 13:43 Uhr

Hohe Düne | Es ist Spargelzeit! So früh wie in diesem Jahr haben die leckeren Stengel ihre Köpfe wohl selten aus der Erde gesteckt. Uns soll’s recht sein, und André Münch hat sich auch eine schöne Kombination einfallen lassen: Rinderfilet! Passend zum anstehenden Osterfest kann das natürlich durch ein zartes Filet vom Lamm ersetzt werden.

Der Küchenchef vom „Butt“ in Hohe Düne schwört in dem Fall auf in der Folie gegarten Spargel und hat für das Schälen einen Tipp parat: „Den Spargel so in die Hand nehmen, dass der Kopf mit Daumen und Zeigefinger gedreht werden kann.“ Der 42-Jährige demonstriert es: „Den Mittelfinger aufstellen, Handgelenk so beugen, dass die Stange flach aufliegt, und den Schäler am Mittelfinger anschlagen und runterzeihen, drehen, runterzeihen, drehen...“ Münch muss es wissen – er war mehrfacher Spargelschälmeister in Recklinghausen!

Nun werden die Stangen nicht zu stark, aber auf gleiche Länge gekürzt (Verschnitt kleinschneiden - er wird für den Spargelschaum benötigt) sowie mit Öl und Kräutern fest in Folie verpackt. Kleiner Tipp: Für die Frische etwas Zitronenschale mit hineingeben!

Während er nach den confierten Tomaten im Ofen schaut - „Mhhmmm... sehen die nicht schon phantastisch aus?“ - und den frischen Parmesan für die Lamm-Kruste reibt, hat André Münch noch weitere Ratschläge parat: „Auch, wenn die Zeit mit 25 Minuten gut ist, kann man mit einem Blick in die Röhre feststellen, ob der Spargel gar ist - dann nämlich, wenn die Folie so aufgeblasen ist wie ein Kissen.“

„In die Sauce Hollandaise gehört für mich auch immer ein kleiner Klecks Senf“, verrät der Koch außerdem, während er das Eigelb mit dem Schalotten-Weißwein-Fond über Wasserdampf aufschlägt. „Aber nicht so viel, dass man ihn rausschmeckt!“

Bis zum 24. Juni – oder wie der Bauer zu sagen pflegt: „Kirschen rot, Spargel tot!“ – lässt sich in den nächsten Wochen noch so einiges mit dem leckeren Stangengemüse kombinieren.

In diesem Sinne: Guten Appetit!

So wird's gemacht - die richtige Zubereitung

Confierte Ofentomaten

300 g Strauch oder Kirschtomaten

150 ml Olivenöl

je 1 Zweig Rosmarin ,Thymian

1 Zehe Knoblauch, Salz, Zucker, Pfeffer

Kleine Strauch- oder Kirschtomaten halbieren und auf einem Blech mit Olivenöl, Salz, Zucker und Pfeffer sowie Rosmarin, Thymian und Knoblauch marinieren und anschließend mit dem Anschnitt nach oben bei 90°C in den Ofen schieben (für ca. 1,5 Stunden bei Umluft).

Bärlauch-Pesto

60g Bärlauch

40g Basilikum

30g Rucola

200ml Olivenöl

10g Pinienkerne geröstet

20g Parmesan fein gerieben

Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Alle Zutaten kalt stellen und danach im Mixer fein pürieren. Fertig

Spargel in der Folie gegart

1kg Spargel

1Eßl Zucker

100 g Butter geschmolzen

2Eßl Olivenöl

Meersalz, Pfeffer, frische Kräuter

Backofen auf 200°C vorheizen. Währenddessen Spargel großzügig schälen, Alufolie doppelt auslegen, Spargel in 4 Portionen teilen, auf die Alufolie legen, mit Öl, Butter, Zucker, Salz und Pfeffer würzen. (Kräuter nach Belieben und je nach Beilage) Die Folie verschließen und die Enden eng zusammendrehen. Die Päckchen auf ein Backblech legen, 25 Minuten garen lassen. Danach ca. 5 Minuten geschlossen ruhen lassen. Aus der Folie entnehmen oder in der Folie servieren. Tipp: Zubereitung gern auch einmal auf dem Grill.

Sauce Hollandaise

3 Eigelbe

250 g Butter

5 Eßl Weißwein

1 Eßl Weißweinessig

1 Schalotte

Spritzer Tabasco,

Zitronensaft nach Geschmack

6 Pfefferkörner zerdrückt

Schalotten in etwas Butter anschwitzen, mit Weißwein und Weißweinessig ablöschen, Pfeffer hinzugeben und etwas reduzieren lassen. Nun das Ganze passieren und mit den Eigelben in einer Schüssel auf Wasserdampf aufschlagen. Währenddessen die Butter auflösen (sie darf nicht zu heiß sein). Wenn die Eigelbmasse aufgeschlagen ist, eine Minute abkühlen lassen. Nun langsam (wie bei der Herstellung der Mayonnaise) die Butter unter ständigem Rühren in die Eigelbmasse laufen lassen, bis eine Bindung entsteht. Jetzt noch nach Belieben mit Salz, Zucker, Pfeffer und wer mag auch Worcestershiresauce oder Tabasco abschmecken.

Spargelschaum

300 g Spargelabschnitte

100 g Butter

100 ml Milch

300 ml Sahne

100 ml Sauce Hollandaise

Salz, Zucker, Pfeffer, Zitrone

Spargel-Abschnitte klein schneiden und mit der Butter im Topf anschwitzen. Jetzt mit Milch, Sahne und Sauce Hollandaise auffüllen, das Ganze aufkochen lassen und lange mixen. Durch ein feines Sieb passieren und mit Salz, Pfeffer und etwas Zitrone würzen.

Parmesankruste

250 g Butter (Zimmer-Temperatur)

2 Eier

100 g Parmesan (fein gerieben)

80 g Paniermehl

Zutaten schaumig aufschlagen und mit einem Spritzbeutel aufs Filet dressieren.