Klinikum Südstadt Rostock : Tristan, Kalle, Justus und Anton sind Rostocks Neujahrsbabys

Gleich vier Jungs wurden Neujahr im Klinikum Südstadt in Rostock geboren. Die Bilanz der Geburten zeigt: Mit 2829 sind es mehr als im Vorjahr, wo es 2787 gab.

Rostock | Ein Quartett von Neujahrsbabys hat es am Klinikum Südstadt in Rostock gegeben. In diesem Jahr eröffneten vier Jungs den Geburtsreigen. Der erste war - wie im Vorjahr - ein Tristan um 1.15 Uhr. Es folgte um 3.45 Uhr Kalle, um 6.30 Uhr Justus und 7.10 Uhr Anton. Lesen Sie auch: Tristan ist das erste Neujahrsbaby 2021 In diesem Jahr verzeichn...

