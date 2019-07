Unfall in Rostock : Mann stürzt beim Klettern am Bunker ab

Riss das Sicherungsseil? Der Sportler kam mit schweren Verletzungen in die Klinik, war aber ansprechbar.

von Stefan Tretropp

31. Juli 2019, 14:41 Uhr

Rostock | Auf dem Gelände des Kulturkombinats Bunker, einer Diskothek und Partylocation in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt, hat sich am Mittwochmittag ein schweres Unglück ereignet. Ein Mann stürzte beim Klettern von einer Seitenwand mehrere Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Laut Angaben der Einsatzkräfte geschah der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der hinteren Seite des Bunkers. Dort befindet sich eine mehrere Meter hohe Kletterwand. Im Internet wird der Bunker als die beste Outdoor-Location zum Klettern in Rostock beworben.

Eine Gruppe von Männern hangelte sich am Mittag, gesichert mit Seilen und Geschirr, an der Kletterwand entlang. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte einer der Männer, augenscheinlich im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, plötzlich in die Tiefe. Einsatzkräfte schätzten die Absturzhöhe auf etwa sechs Meter ein.

Die eigenen Kollegen kümmerten sich zunächst selbst um den verunglückten Sportsfreund und wählten parallel den Notruf. Rettungswagen und Notarzt fuhren wenig später am Bunker in der Neptunallee vor und stabilisierten den Mann, der trotz des Absturzes ansprechbar war. Er kam mit schweren Verletzungen in die Uniklinik zur weiteren Behandlung.