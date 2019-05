Universität Rostock : Studentenwerk Rostock erhöht Semesterbeiträge

Die Semesterbeiträge für die Studenten der Uni Rostock, der HMT sowie der Hochschule Wismar steigen erneut.

von NNN

13. Mai 2019, 11:21 Uhr

Rostock | Die Semesterbeiträge an das Studentenwerk für die Studenten der Universität Rostock, der Hochschule für Musik und Theater Rostock sowie der Hochschule Wismar steigen erneut. "Die notwendige Anhebung von sechs Euro dient wiederholt in erster Linie dem Erhalt des Leistungsangebots des Studierendenwerks Rostock-Wismar in seinen Mensen", so teilt Sprecherin Malena Wiechers mit.

Mit der Beitragsanpassung solle auch ein kleinerer Ausbau des Beratungsangebotes erfolgen. Dies sei schon seit längerem notwendig und immer wieder zugunsten der Mensen zurückgestellt worden.



Bereits am 30. Juli 2018 hatte der Aufsichtsrat des Studentenwerks, nach dreijähriger Stagnation der Beiträge, frühzeitig eine Erhöhung des Semesterbeitrags ab dem Wintersemester 2019/20 um fünf Euro beschlossen. Jetzt musste bereits nach kurzer Zeit erneut eine spürbare Anhebung der Semesterbeiträge erfolgen – von 65 Euro (Wintersemester 2019/20) auf 71 Euro (Sommersemester 2020). Dies beschloss der Aufsichtsrat des Studentenwerks nach kontroverser Diskussion in seiner Sondersitzung vom 10. Mai. Grund dafür seien die massiven Kostenanstiege – insbesondere der Personalkosten – die sich vorrangig aus dem neu abgeschlossenen Tarifvertrag ergeben.

„Dieser Tarifabschluss ist wichtig, muss aber auch finanziert werden“, urteilt Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerks.

Das Studierendenwerk steht in seiner Ausfinanzierung insbesondere im Verpflegungsbereich zunehmend mit dem Rücken an der Wand. Es fällt uns immer schwerer, unserem gesetzlich festgelegten Auftrag nachzukommen. Kai Hörig

Zwar würden seit 2017 die Landeszuschüsse für das Studierendenwerk nach vielen Jahren der Stagnation jährlich dynamisch angehoben, dies reiche jedoch nicht aus, um das Leistungsangebot in seiner jetzigen Vielfalt und Qualität erhalten. Insgesamt wäre eine sogar eine Semesterbeitragserhöhung von acht Euro zum Sommersemester 2020 nötig gewesen, um auf eine parallele Anhebung der Essenspreise für die Studenten verzichten zu können. Der Aufsichtsrat des Studierendenwerks lehnte diese jedoch ab. „Es ist für uns nicht tragbar, dass Finanzierungslücken des Studierendenwerks vorrangig von den Studierenden abgefangen werden“, so Katharina Wilke, Aufsichtsratsvorsitzende des Studierendenwerks, „wir sehen hier vor allem das Land stärker in der Pflicht.“



FAQs vom Studentenwerk

1. Was ist der Semesterbeitrag?

Der Semesterbeitrag ist eine Abgabe, die von Studierenden an ihre Hochschulen bei Immatrikulation oder Rückmeldung gezahlt wird und für Leistungen außerhalb des Lehrbetriebs verwendet wird (z.B. Semesterticket, finanzielle Mittel für den Allgemeinen Studierendenausschuss und Fachschaften). Ein fester Bestandteil des Semesterbeitrags ist eine Abgabe an das Studierendenwerk. Dieser Anteil beträgt derzeit (Sommersemester 2019) 60,00 Euro.

2. Wofür wird der Anteil des Semesterbeitrages für das Studierendenwerk verwendet?

Das Studierendenwerk verwendet den Semesterbeitrag für folgende Maßnahmen:

- Förderungen studentische Projekte für kulturelle, soziale und sportliche Maßnahmen

- Finanzierung des Leistungsbereichs „Soziale Dienste“ (soziale, psychologische und rechtliche Beratung, Unterstützungsangebote für Studierende mit Kind/gesundheitlicher Beeinträchtigung sowie internationale Studierende)

- Finanzierung der Verpflegungsbetriebe

3. Welche weiteren Finanzierungsquellen hat das Studierendenwerk?

Das Studierendenwerk finanziert sich neben den Semesterbeiträgen aus den Umsatzerlösen der Leistungsbereiche sowie den Zuwendungen durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.

4. Was ist der gesetzliche Auftrag des Studierendenwerks?

Das Studierendenwerk ist per gesetzlichem Auftrag für die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Förderung der Studierenden der Universität Rostock, der Hochschule für Musik und Theater Rostock sowie der Hochschule Wismar zuständig. Dazu zählen insbesondere die Angebote an bezahlbaren Wohnraum, einer preiswerten und campusnahen Essensversorgung, verschiedene Beratungsangebote sowie Angebote der Studienfinanzierung (z.B.: BAföG).