Vermisst : Polizei sucht nach 77-Jähriger aus Diedrichshagen

Rentnerin wurde zuletzt am Dienstag in ihrer Wohnung gesehen. Suche bislang erfolglos. Hinweise erbeten.

von NNN

30. Januar 2019, 10:04 Uhr

Rostock | Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 77-Jährigen. Sie hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr ihre Wohnung in Diedrichshagen mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlt von der Rentnerin jede Spur. Bereits in der Nacht startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion und setzte dabei unter anderem auch Hubschrauber, Fährtensuchhund sowie die Rettungshundestaffel Nordelbe ein. Bisher erfolglos.

Die Polizei bittet nun dringend um die Hilfe der Bevölkerung. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, schlank, trägt kurze, dunkle Haare und ist vermutlich mit blauer Jacke mit Kapuze, dunkelgrün-lilaner Strickmütze, blauer Jeans und blauen Stiefeletten bekleidet. Außerdem hat sie eine graue Stoff-Umhängetasche dabei.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.