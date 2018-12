Veruntreuung : Kreissportbund auf Hilfe angewiesen

Vertreter treffen sich mit Landrat, um über prekäre Situation nach der Veruntreuung von Geldern zu beraten.

von NNN

11. Dezember 2018, 15:10 Uhr

Güstrow | Krisengespräch beim Landkreis Rostock: Nachdem bekannt wurde, dass beim Kreissportbund (KSB) offenbar Gelder durch dessen ehemaligen Geschäftsführer veruntreut worden sind, hat sich dessen Vorstand am Dienstag zu einem Gespräch mit Landrat Sebastian Constien (SPD) und Finanzdezernentin Anja Kerl getroffen. Thema der Zusammenkunft: die prekäre Situation, in die der KSB dadurch geraten ist. Weil Mittel vom Kreis offenbar zweckentfremdet verwendet oder nicht in voller Höhe an die Vereine weitergeleitet wurden, hatte dieser rund 38.000 Euro für die Jahre 2016 und 2017 vom Kreissportbund zurückgefordert.

„Der Landkreis Rostock erwartet, dass der Kreissportbund im Rahmen einer Mitgliederversammlung umfassend über die aktuelle Situation Rechenschaft ablegt. Ein personeller Neuanfang sollte dabei auch den Weg für die dringend notwendige Konsolidierung des Verbandes ebnen“, sagte Anja Kerl nach der Beratung. Wie der Landkreis mitteilte, soll die Verbandsarbeit und Sportförderung des Kreissportbundes wieder zukunftsfähig gemacht werden. Allerdings sei der KSB für einen Neuanfang auf Hilfe angewiesen, weswegen sich Landrat Constien derzeit darum bemühe, verschiedene Partner zusammenzubringen, um eine Unterstützung für den KSB und dessen Konsolidierung zu ermöglichen. Denn neben dem Landkreis habe auch der Landessportbund noch Ansprüche gegenüber dem KSB.

"Die Kinder- und Jugendsportförderung wird vom Landkreis Rostock unverändert fortgesetzt. Das Jugendamt berät umfangreich dazu und stellt die notwendigen Förderanträge bereit“, machte Kerl klar.



Der Kreissportbund hat 219 Vereine mit insgesamt 24.800 Mitgliedern unter seinem Dach.