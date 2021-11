Volleyball in Rostock : SV Warnemünde trifft zu Hause auf den VC Bitterfeld-Wolfen

Der Tabellenfünfte der 2. Bundesliga Nord spielt gegen den Siebenten. Der erste Aufschlag erfolgt am Sonntag um 16 Uhr in der Ospa-Arena.

Rostock | Nachdem sie in den zurückliegenden Wochen u. a. auf den Spitzenreiter (TuS Mondorf 0:3) und den Zweiten (beim Moerser SC 0:3) der 2. Bundesliga Nord trafen, vorige Woche den Zehnten FC Schüttorf 09 in der Ospa-Arena mit 3:1 besiegten, empfangen die Volleyball-Herren des SV Warnemünde (5./zwölf Punkte aus sechs Spielen) nun an gleicher Stelle den VC Bi...

