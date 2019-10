Warnemünde : "Aidaaura" beendet Hauptsaison der Kreuzliner

906.000 Reisende gingen bei 196 Anläufen an und von Bord der 40 Kreuzfahrtschiffe. Die meisten stammten aus Deutschland.

Avatar_prignitzer von NNN

16. Oktober 2019, 16:40 Uhr

Warnemünde | Mit dem Anlauf der "Aidaaura" endet am Donnerstag am Liegeplatz P7 die diesjährige Hauptsaison der Kreuzliner in Warnemünde. Der letzte planmäßige Anlauf 2019 erfolgt am 4. Dezember mit der "Balmoral" der englischen Reederei Fred Olsen Cruise Line.

906.000 Seereisende in 2019

Insgesamt werden dann 906.000 Seereisende bei 196 Schiffsanläufen an und von Bord der 40 verschiedenen, teils mehrfach gekommenen, Kreuzfahrtschiffe gegangen sein. "Warnemünde bleibt der beliebteste deutsche Hafen für internationale Seereisende", sagt Jens A. Scharner, Geschäftsführer von Rostock Port.

Zudem ist der Passagierhafen an der Warnowmündung auch ein bedeutender Start- und Zielhafen für deutschsprachige Kreuzfahrtouristen. Dank der Warnemünder und aller an der Kreuzschifffahrt beteiligten Unternehmen und Behörden verlief die diesjährige Kreuzfahrtsaison erfolgreich und reibungslos.

"Erwartungsvoll blicken wir alle gemeinsam auf den im kommenden Jahr geplanten Testbetrieb der Landstromanlage, die Eröffnung des zweiten Passagierterminals und die Inbetriebnahme des umgebauten Warnemünder Bahnhofs", so Scharner weiter.

Aida-Cruises schickte drei Schiffe 45 mal auf Ostseekreuzfahrt

Von den 196 Schiffsanläufen dieses Jahres wurden 184 in Warnemünde und zwölf im Überseehafen bedient. Das größte Schiff in dieser Saison war "Norwegian Breakaway" mit einer Bruttoraumzahl von 145.655 und einer Kapazität von rund 4800 Passagieren.

Bei 92 Anläufen fanden Voll- beziehungsweise Teilreisewechsel statt. So schickte die Rostocker Reederei Aida Cruises erstmals mit „Aidaaura“, „Aidadiva“ und „Aidamar“ drei Schiffe vom Basishafen Warnemünde 45 mal auf Ostseekreuzfahrt. Einen Überraschungsbesuch gab es von „Aidaprima“ am 4. Oktober.

In diesem Jahr hatten 22 internationale Reedereien den Ostseehafen an der Warnow in ihre Reiseplanungen aufgenommen.

Acht Erstanläufe registriert

Zu den Höhepunkten in dieser Saison zählten die acht Erstanaläufe der Kreuzfahrtschiffe "Nieuw Statendam" von Holland America Line, "Viking Jupiter" von Viking Cruise Line, "Norwegian Pearl" von Norwegian Cruise Line, "Celebrity Reflection" von Celebrity Cruises, "Silver Spirit" von Silver Sea Cruises, "Seabourn Ovation" von Seabourn Cruise Line und "Aidaprima" von Aida Cruises.

Meiste Passagiere aus Deutschland

In diesem Jahr stellten die Deutschen mit 137.000 Passagieren erneut die größte Anzahl aller Kreuzfahrttouristen, gefolgt von 98.000 US-Amerikanern, 44.000 Briten, 23.000 Spaniern, 22.000 Kanadiern, 20.000 Italienern, 12.000 Australiern und 97.000 Touristen aus 149 weiteren Nationen.

Rund 86.000 internationale Gäste unternahmen per Bahn, Bus oder Pkw einen Tagesausflug nach Berlin. Etwa 186.000 Passagiere aus aller Welt entdeckten als Tagesgäste Warnemünde, Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern. 181.000 Seereisende begannen und/oder beendeten ihre Kreuzfahrt im Passagierhafen an der Warnowmündung.

Seit Mai dieses Jahres öffnete die Seafarers' Lounge der Seemannsmission das erste Mal kontinuierlich ihre Tür für die Besatzungsmitglieder der Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde. Die Lounge befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kreuzfahrthafens und wurde in dieser Saison von weit mehr als 1000 Crewmitgliedern aus aller Welt besucht.