Scheibe eingeschlagen : Radfahrer greift Abschleppfahrzeug an

Der Mann zertrümmerte mit der Faust das Seitenfenster und verletzte den Beifahrer ernsthaft. Das Motiv ist unklar.

von Stefan Tretropp

14. Dezember 2018, 11:47 Uhr

Rostock | Einen solchen Fall hat die Polizei auch nicht jeden Tag zu bearbeiten. Ein offensichtlich rabiater Fahrradfahrer hat am Freitagmorgen im Rostocker Stadtteil Reutershagen seine Wut an einem Abschleppfahrzeug ausgelassen. Er durchschlug mit seiner Faust eine Seitenscheibe, verletzte den Beifahrer und flüchtete. Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es gegen 9.15 Uhr an der Tschaikowskistraße. Wie der Fahrer des Abschleppwagens schilderte, sei er gerade in die Beethovenstraße eingebogen und musste dort warten. In dem Moment hielt an der Beifahrerseite ein Fahrradfahrer an und durchschlug mit seiner Faust (er trug Handschuhe) das Glas. Die Scherben flogen dem 36-Jährigen auf dem Beifahrersitz ins Gesicht, der daraufhin Schnittverletzungen erlitt und jede Menge Blut verlor.





Nach der Tat flüchtete der Radler, der als etwa 1,90 Meter groß, schwarz gekleidet und mit einem Schal vor dem Gesicht beschrieben wurde. Was ihn zu dieser Tat veranlasste, blieb zunächst unklar. Der 36-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Die Ermittlungen laufen.