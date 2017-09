Rostock-Evershagen : Auto erfasst Radfahrer und schleudert in Bahngleise

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Stefan Tretropp

erstellt am 14.Sep.2017 | 14:54 Uhr

Im Rostocker Stadtteil Evershagen hat sich am Donnerstag Vormittag ein folgenreicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden eine Person schwer und eine leicht verletzt. Wie es von der Polizei hieß, hatte sich das Unglück in der Bertolt-Brecht-Straße auf Höhe der Einfahrt zu einem Parkplatz zugetragen.



Die 50-jährige Fahrerin eines Mercedes kam gerade vom Parkplatz und wollte nach rechts auf die Brecht-Straße einbiegen. Offenbar weil sie Gas- und Bremspedal verwechselte, erfasste sie einen querenden 77 Jahre alten Fahrradfahrer. Diesen schleuderte sie nach der Kollision auf die Fahrbahn. Doch damit nicht genug.



Da die Frau weiterhin ungewollte das Gaspedal durchdrückte, raste der Mercedes in das benachbarte Gleisbett der Straßenbahn und blieb dort beschädigt stehen. Der 77-jährige Radfahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Auch die Unfall verursachende 50-jährige Autofahrerin musste von Sanitätern untersucht werden, aufgrund eines Schocks.



Aufgrund der Ermittlungen von einem Dekra-Gutachter blieb die Bahnstrecke zeitweise voll gesperrt. Auf der Bertolt-Brecht-Straße kam es im Autoverkehr ebenfalls zu Behinderungen.