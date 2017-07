Unfall in Rostock : Auto kollidiert mit Krankenwagen - Patientin eingeklemmt

vergrößern 1 von 7 1 von 7













Gegen 11.15 Uhr ereignete sich am heutigen Sonntag in Rostock-Lütten Klein an der Kreuzung St.-Petersburger Straße, Ecke Warnowallee, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Citroen. Durch den Aufprall kippte der Rettungswagen auf die Seite, die im Fahrzeug befindliche Patientin wurde eingeklemmt. Es gab zudem weitere Verletzte.

Die Warnowallee in Richtung Warnowtunnel ist derzeit gesperrt.

Nach jetzigen Informationen war der Rettungswagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unterwegs.

Zur Ursachenermittlung wird ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz kommen. Wir sind weiterhin am Unfallort und berichten nach.

>> Ein Video folgt.





von Stefan Tretropp

erstellt am 30.Jul.2017 | 12:50 Uhr