Rostocker Hafen : Bald Landstromanschlüsse am Kai?

Die Planung der Hansestadt erfolgt mit Aida, der Hafengesellschaft und dem Energieministerium

von clla

04. September 2018, 11:43 Uhr

Aufatmen in Warnemünde. Die Hansestadt Rostock plant zusammen mit der Reederei Aida, der Hafengesellschaft Rostock-Port sowie dem Energieministerium, eine Landstromanlage am Kai zu errichten. Dazu soll in Kürze eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet werden. „Wir sind in Gesprächen und zuversichtlich, zeitnah zu einem guten Ergebnis zu kommen“, sagt Rostocks stellvertretender Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz-Rekowski. Ziel sei es, die Schadstoffemissionen in dem beliebten Kreuzfahrthafen zu verringern.

Mehr dazu in Kürze.