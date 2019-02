Stadthalle Rostock : Band EAV liefert bunte Show ab

2300 Zuschauer erleben „Abschiedskonzert“ der Österreicher.

von Georg Scharnweber

22. Februar 2019, 22:00 Uhr

Die Band Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) hat gestern auf ihrer „1000 Jahre EAV – Die Abschiedstour“ in der Rostocker Stadthalle Station gemacht. 2300 Besucher kamen in den Genuss des Konzerts, bei dem Sänger Klaus Eberhartinger und Co. Klassiker wie „Ba-Ba-Banküberfall“, „Geld oder Leben“ und „Heisse Nächte in Palermo“ vor einer aufwändigen Bühnenshow interpretierten.