Rostock : Botschafter lädt zum Empfang auf die „Vega“

Vertreter aus Deutschland und Schweden nutzen Hanse Sail zum Austausch unter Segeln. Altbundespräsident Gauck unter den Gästen.

von AENG

10. August 2018, 21:00 Uhr

„Es ist mir eine Ehre, als Vertreter Schwedens hier sein zu können“, mit diesen Worten hat heute der schwedische Botschafter Per Anders Thöresson seine Gäste zum Empfang auf den Traditionssegler „Vega“ begrüßt. Er betonte die enge Verbindung seines Landes zu Deutschland und hoffe auf weitere gemeinsame Kooperationen auf den Gebieten Wissenschaft und Wirtschaft. „Schweden ist gut in Innovation und Deutschland in Prozess und Qualität. Das sollten wir zusammenführen und das Potenzial nutzen“, erklärte der Botschafter.

Etwa 70 Gäste kamen an Bord des 1909 erbauten Holzschiffes, darunter Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Auch Altbundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt waren unter den Anwesenden und genossen das maritime Flair. Der Botschafter zeigte sich erfreut über das große Interesse an seinem Land Schweden.