Aktion : Das Grillspaß-Finale 2017

Strahlender Sonnenschein, Temperaturen um die 21 Grad und der Duft von gegrillter Wurst haben am Sonnabend beim NNN-Grillspaß-Finale auf dem Vorplatz des SB-Warenhauses Globus für gute Laune gesorgt. Lange Schlangen bildeten sich vor dem Stand der Rostocker Grillexperten. Hungrig und mit ausgeschnittenen Gratis-Coupons in der Hand warteten zahlreiche NNN-Leser auf ihre Bratwurst. Viele ließen sich in der Sonne nieder und genossen ihr Mittagsmahlzeit, bevor es dann mit dem Einkauf nach Hause ging. „Das passte uns heute sehr gut, denn wir mögen die Produkte von Die Rostocker gern und kaufen sie sehr oft“, erzählt René Seifert. Als die Familie von dem Gewinnspiel erfuhr, füllte Frau Simone mit Tochter Laura noch schnell eine NNN-Gewinnspiel-Karte aus.

Bis 14 Uhr hatten die Leser die Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen. Viele tolle Preise standen für die Mitmachenden bereit. Neben einem Reisegutschein von PTI Panoramica im Wert von 500 Euro als Hauptpreis wurden zusätzlich verschiedene Kontaktgrills, Einkaufsgutscheine, Grillpakete und Überraschungspreise verlost. Auch Erhard Hinz wollte unbedingt einen Preis mit nach Hause nehmen und steckte seine Karte fünf Minuten vor Teilnahmeschluss in die Losbox. „Vielleicht klappt es ja, ich bin gespannt und werde warten“, sagt Hinz. Schließlich war es so weit: Dietmar Tahn, Redaktionsleiter der NNN, übergab der achtjährigen Laura Radtke aus Horst/Sanitz die ehrenvolle Aufgabe, die Glücksfee zu spielen. Fleißig zog sie einen Gewinner nach dem anderen aus der Losbox. Moderator Ecco gab dann die glücklichen Gewinner bekannt.

Besonders freute sich Martin Pautsch aus Rostock über den 100-Euro-Einkaufsgutschein. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich etwas gewinne“, sagt Pautsch. Die Gewinnerin des Reise-Gutscheins, Ilse Kussat, war bei der Verlosung nicht zugegen. Ecco Weber ließ es sich jedoch nicht nehmen, der Glücklichen noch von vor Ort telefonisch zu ihrem Preis zu gratulieren. Die zeigte sich überrascht und schmiedete direkt Reisepläne. Damit ging am Wochenende der Grillspaß zu Ende. Die NNN beglückwünschen alle Gewinner und freuen sich auf das nächste Jahr, wenn es wieder Leckeres vom Grill und etwas zu gewinnen gibt.