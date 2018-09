Warnemünde : „Die Bausubstanz war schwer angegriffen“

Wiro-Sprecherin gibt Auskunft über das millionenschwere Sanierungsprogramm für 174 Wohnungen in Warnemünde.

von SUSA

09. September 2018, 20:00 Uhr

Das Sanierungsprogramm der Wiro geht zügig voran. Im Warnemünder Karree Rostocker-, Lortzing- und Lilienthalstraße setzt die Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH insgesamt 174 Wohnungen von Grund auf instand. Über das Vorhaben spricht Journalistin Sabine Schubert mit Wiro-Sprecherin Dagmar Horning.



Wann und in welchen Häusern begann die Sanierung des Quartiers?

Der Start in der Rostocker-, Lortzing- und Lilienthal-straße erfolgte im Juni 2015 mit der Rostocker Straße 26 bis 28. Insgesamt geht es um 174 Wohnungen, die nach und nach angefasst werden.

Welche Häuser sind jetzt dran? Wie viele mit welcher Adresse folgen?

Zurzeit wird die Rostocker Straße 24 und 25 saniert, es folgt die Lortzingstraße 1 bis 3.



Wie viele Wohnungen in wie vielen Häusern sind bereits saniert und wieder bezogen?

Bisher hat die Wiro 27 Wohnungen in zwei Häusern in der Rostocker Straße 26 bis 28 sowie 29 und 30 saniert. Alle sind vermietet.



Was wurde konkret gemacht?

Die 80 Jahre alte Bausubstanz der Häuser war schwer angegriffen. Deshalb mussten Wände und Decken abgebrochen werden. Feuchte Keller wurden aufwendig abgedichtet und die Wohnungen schließlich neu aufgebaut. Diese haben jetzt größere Zimmer und Bäder, moderne Fenster, Türen und Fußbodenbeläge. Von außen wurden Balkone angebaut.



Wie hoch ist das bisherige Investitionsvolumen?

Die Gesamtinvestition für die beiden Häuser in der Rostocker Straße 26 bis 28 sowie 29 und 30 beträgt rund 3,6 Millionen Euro.



Haben jene Mieter, die im Zuge der Sanierung ausziehen mussten, wieder eine Wiro-Bleibe in Warnemünde erhalten?

Alle Mieter, die an ihre alte Adresse zurückziehen wollten, wohnen wieder dort. Manche haben sich allerdings auch für einen anderen Standort, auch außerhalb von Warnemünde, entschieden.