Rostock : Die Verstärkung fürs „Taxi zur See“

Die Lotsbetrieb GmbH MV erwartet Ende April einen weiteren Neubau. Die Warnemünder modernisieren ihre Flotte weiter.

03. März 2020, 19:37 Uhr

Der Tanker „Aland“ steuert den Seehafen an, um Biodiesel zu laden. Auf der Brücke steht ein Lotse der Schiffsführung beim Einlaufen beratend zur Seite. Das Lotsenboot „Knurrhahn“ hatte ihn auf Versetzposition zum Schiff gebracht und machte nun wieder am Anleger an der Hohen Düne fest, um auf die nächste Order zu warten. Alltag für die Bootsfahrer der Lotsbetrieb MV GmbH, praktisch das „Taxi zur See“ für die Berater der Kapitäne. „Knurrhahn“ heißt eines der beiden neuen orangefarbenen 15-Meter-Versetzboote, die nach einer Doppeltaufe im Sommer 2018 das Leistungsvermögen des in Warnemünde heimischen Unternehmens erhöht haben.



Verlängerung soll effizienter machen





Während dieses Boot im Rostocker Lotsenbezirk im Einsatz ist, steht die Schwester „Petermann“ im Stralsunder Bezirk dienstleistungsbereit. Ein weiteres Schwesterschiff nimmt gegenwärtig auf der schwedischen Docksta-Werft Gestalt an. Dieser modifizierte Halbgleiter ist 17 Meter lang, bis zu 30 Knoten schnell und kann sich, wie die anderen, auch bei schwerer See aus jeder Lage wieder allein aufrichten.

Von der Verlängerung verspricht man sich noch bessere und effizientere Betriebswerte, erklärt Geschäftführer Mario Hey. Das Design wurde im heimischen Betrieb entwickelt, der Rumpf kommt aus Polen und die Motoren von Volvo Penta liefert der Rostocker Bootsbauer Paap. Im August vergangenen Jahres wurde der Kasko auf einem Trailer von Stettin zur schwedischen Werft in der Nähe von Stockholm gebracht. In Docksta erfolgten unter der Bauaufsicht des Stralsunder Lotsbetrieb-Mitarbeiters Erik Wolters die Aufbauten und Einrichtungen.



Erfahrungen im heimischen Revier







Klage im Tarifstreit blieb erfolglos





Wenn die noch zugefrorene Bucht im hohen Norden wieder eisfrei ist, wird der Zulauf des Neubaus erwartet. Mario Hey rechnet etwa Ende April, Anfang Mai mit der Überführung. Mit den im heimischen Revier gewonnenen Erfahrungen würde dann über die Option für einen weiteren Neubau entschieden, offenbart Hey. Das zur LR Lotsen-Reederei gehörende Unternehmen investiert in seine Zukunft, obwohl es in den vergangenen Jahren von Rückschlägen nicht verschont blieb.Die Lotsbetrieb GmbH MV ist zwischen Freest und Wilhelmshaven im Einsatz. Sie war auch für Lotsen in Bremerhaven tätig, verlor 2019 aber die Ausschreibung an ein neu gegründetes deutsch-norwegisches Unternehmen, für das sich der Bremer Senat entschied. Die Lohnzahlungen der Neulinge lagen nach Aussagen der Gewerkschaft Verdi weit unter Tarif und es gab weitere gute Gründe, die gegen die Vergabe sprachen. Eine Klage blieb erfolglos, obwohl das Konsortium ausstieg und die Dienstleistungen der Hilfe des Lotsenbetriebsvereins bedürfen. Das Warnemünder Unternehmen, das 14 Leute beschäftigte und drei Boote stationiert hatte, kam um einen Aderlass nicht herum. Da nun nur noch Dienstleistungen für die Baggerei, Offshore und Crewwechsel erfolgen, mussten fünf Mann betriebsbedingt gekündigt werden, bedauert Hey. Nun bereitet man sich auf die neue Ausschreibung für das Revier Wilhelmshaven vor, wo das Lotsenboot „Warnemünde“ seit 2012 im Einsatz ist.

Hier ist bei Bedarf auch die 2014 gebaute über 19 Meter lange „Jasmund“ tätig. Das Aufkommen im Jade-Weser-Port hat nach schwierigem Beginn in den vergangenen Jahren ein wenig zugelegt. Somit stiegen auch die Anforderungen an den Lotsversetzdienst.

Von den derzeit 40 Beschäftigten des Betriebs sind zwei Drittel in MV tätig. Mit den drei hier stationierten Lotsbooten (in Wismar ist es die „Meckelborg“) und einem Schlepper gewährleisten sie die Dienstleistungen der Lotsen im Revier Wismar, Rostock und Stralsund. Im vergangenen Jahr erfolgten mehr als 6600 Lotsungen.

Zudem unterstützen sie die Schiffbaubetriebe in ihrer Arbeit, insbesondere die Peene-Werft Wolgast. Die Flotte des Lotsbetriebs bietet sich auch für Crewwechsel, Ersatzteillieferungen und Versorgungsfahrten für die vor den Häfen wartenden Ankerlieger an. Mit den Lotsen gebe es eine gute Zusammenarbeit und darüber hinaus zu manch Unternehmen der maritimen Wirtschaft, beton Mario Hey.

Der Nautiker führt seit acht Jahren die Geschäfte des Lotsbetriebs MV, der in der Warnemünder Verkehrszentrale den Hauptsitz hat.