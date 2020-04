Rostock : Ein Hauch von Ostermarkt weht vor dem Rathaus

Weil Schausteller und Händler wegen des Coronavirus nicht in der Hansestadt weilen können, haben die Veranstalter ein kleines Zeichen gesetzt.

von Katrin Zimmer

05. April 2020, 15:00 Uhr

Ein kleines bisschen Farbe hat die Rostocker Großmarkt GmbH mit dem Mini-Riesenrad und den bemalten Ostereiern auf den Neuen Markt vor dem Rathaus gebracht. „Gesundheit geht vor – Kein Ostermarkt in Rostock“ steht auf dem Banner, „Bleibt zu Hause“ und „Wir kommen wieder.“

Um die Infektionsgefahr wegen des grassierenden Coronavirus einzudämmen, hatte der Veranstalter den Ostermarkt bereits Mitte März abgesagt. Eigentlich sollten rund 80 Schausteller und Händler vom 3. bis 19. April die traditionellen Festtage ausrichten.

Auch das Heringsfest in Warnemünde am letzten Märzwochenende war bereits ausgefallen. Die Wochenmärkte in Rostock und Warnemünde bleiben hingegen zu den regulären Zeiten geöffnet.