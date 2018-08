Wissenschaft : Forscher erklären die Ostsee

Institute informieren über ihre Arbeit mit dem Meer und beweisen, wie sehr Verschmutzungen die maritimen Bewohner bedrohen.

von Katrin Zimmer

31. August 2018, 08:00 Uhr

Weit geöffnet sind Augen und Ohren der Grundschüler, als Uwe Krumme, stellvertretender Leiter des Thünen-Instituts für Ostseeforschung, den Kindern verschiedene Fischarten und deren Besonderheiten zeigt. Dass die Flunder schuppiger ist als die Scholle und wie der Dorsch mit seinen Barteln schmecken kann, erklärt der Wissenschaftler gestern im Stadthafen wissbegierigen Besuchern des Ostseetags.

Auch Vertreter des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW), des Meeresmuseums Stralsund, des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie die Crew-Mitglieder der drei Forschungsschiffe „Elisabeth Mann Borgese“, „Clupea“ und „Deneb“ haben Einblicke in ihre Arbeit gegeben.

An Bord der „Elisabeth Mann Borgese“ erklärt Ingenieur Martin Sass, wie das Team mit der gewaltigen CTD-Sonde die Wasserqualität misst. „Wir können feststellen, wie viel Salz und Sauerstoff vorhanden ist oder welche Arten von Plankton vorkommen“, schildert der Leibniz-Forscher. Die Daten, die während der ein bis zwei Wochen langen Forschungsfahrten registriert werden, nutzen Biologen, Chemiker und Physiker des Instituts. Auch für das Ostseemonitoring des BSH ist die Crew der „Elisabeth Mann Borgese“ im Hochsee-Einsatz.

Zurück an Land deutet Diplom-Biologe Uwe Krumme auf ein grau glänzendes Prachtexemplar: „Der Dorsch kann bis zu 1,50 Meter lang werden. Das ist bei uns in der Ostsee aber eher selten“, sagt er. Anschaulich erklärt er den jungen Besuchern des Ostseetags, wie sie einen Dorsch vom Hering unterscheiden und zeigt sogar seltene Exemplare wie den Lippfisch. „Der kommt eigentlich in südlicheren Gefilden vor“, so der Fischexperte über die Artenvielfalt der Ostsee. Unter den Zuhören gebe es einige erfahrene Angler, die keine Berührungsängste haben, aber auch Kinder, die erst wenig über die Anatomie der Fische wissen. Mit einem Messer schneidet er geübt den Kopf eines mittelgroßen Dorsches auf und entfernt eine kleine weiße Plakette mit geriffeltem Rand. „Anhand der Gehörsteine erkennen wir, wie alt die Fische sind“, erklärt Krumme. Das sei wichtig, um den Bestand in der Ostsee erfassen zu können. Alarmierend: Beim Sezieren der Tiere kommt immer wieder auch Plastik in den Fischmägen zum Vorschein. Ein Zeichen dafür, dass die Verschmutzung der Meere auch vor der Ostsee nicht Halt macht, so Krumme.