Eishockey : Freibeuter am Freitag gegen die Harsefeld Tigers

Die Rostocker Vertretungen in der Verbandsliga Nord bzw. Ostsee-Liga haben beide an diesem Wochenende Heimvorteil.

von Arne Taron und Klaus-Peter Kudruhs

20. Dezember 2018, 14:43 Uhr

Rostock | Die Freibeuter, 1b-Team des Rostocker Eishockey-Clubs und mit elf Punkten Fünfter der Verbandsliga Nord, treffen am Freitagabend um 19.30 Uhr in der Eishalle Schillingallee auf die Harsefeld Tigers. Die Gäste kommen als Sechster mit ebenfalls elf Zählern, haben aber erst sechs Partien bestritten, die Freibeuter bereits neun. Stürmer Peter Sponholz: „Wir wollen gerne wieder ein Erfolgserlebnis einfahren und werden alles daransetzen, die Punkte in Rostock zu behalten.“

In der Ostsee-Liga MV treffen am Sonnabend ab 19 Uhr ebenfalls in der Eishalle Schillingallee die beiden Tabellenführer, Rostock Kodiaks und Neubrandenburg Blizzards (je sechs Punkte aus drei Partien), im Spitzenspiel aufeinander.

„Das wird sicher eine Begegnung auf Augenhöhe, bei der Kleinigkeiten entscheiden werden“, glaubt Kodiaks-Chef Mirko Bardehle.

Sowohl die Gastgeber (5:8) als auch die Vier-Tore-Städter (4:7) mussten bisher lediglich gegen ihren schärfsten Verfolger, die Malchower Wölfe (ebenfalls 6), Niederlagen hinnehmen.