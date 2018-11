Fußgängerin stirbt in Rostock bei Verkehrsunfall

von dpa

15. November 2018, 17:24 Uhr

Eine Frau ist am Donnerstag in Rostock von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 77-Jährige sei am frühen Nachmittag im Stadtteil Lichtenhagen über die Straße gegangen, als sie von dem Auto erfasst wurde, teilte die Polizei mit. Sie sei noch reanimiert und ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie jedoch kurz darauf an ihren Verletzungen starb. Wie es zu dem Unfall kam, sei völlig unklar. Der Fahrer des Autos stehe unter Schock. Die Polizei bittet eine unbekannte Zeugin, die den Unfallort vor Eintreffen der Polizei verlassen habe, sich zu melden.