Bombenfund in Rostock : Gebiet um Kleingartenanlage weiträumig gesperrt

Am Mittwochabend wurde bei Bauarbeiten eine Brandbombe gefunden

von Stefan Tretropp

29. August 2018, 19:34 Uhr

Bei Bauarbeiten ist im Rostocker Stadtteil Evershagen am Mittwochabend eine Brandbombe in der Größe eines Feuerlöschers gefunden worden. Das Gebiet rund um eine Kleingartenanlage wurde von der Polizei weiträumig gesperrt. Der Munitionsbergungsdienst ist alarmiert worden. Zahlreiche Straßen in Rostock sind gesperrt. Die Bombe wird noch am Abend gesprengt.

