Premiere im Volkstheater : Gedichte von Edgar Allan Poe als Vorlage für Tanzcompagnie

Zwei Gedichte und ein Prosatext von Edgar Allan Poe sind Vorlagen für die Inszenierung der Tanzcompagnie des Rostocker Volkstheaters „Herz. Stand. Still“, die gestern uraufgeführt wurde.

von svz.de

03. November 2018, 09:38 Uhr

Dabei war der Prosatext „Das verräterische Herz“ aus dem Jahr 1843 der erste Teil des Abends, es folgten nach Mitteilung des Theaters ein Stück nach Poes berühmtester Versdichtung „Der Rabe“ und eine Choreografie zum Gedicht „Ein Traum im Traume“. Die Akteure der Compagnie tanzten an diesem dreiteiligen Abend zu Musik von Max Richter bis hin zu Stücken von Steve Reich und Les Tambours du Bronx. Vor den Vorstellungen von „Herz. Stand. Still“ bietet das Volkstheater eine Einführung in die Tanztheater-Inszenierung an. Diese beginnt eine halbe Stunde vor der Vorstellung im Kleinen Foyer.