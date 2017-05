Herrentag in Rostock : Gemütlich bis ausgelassen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Zuerst sah es am Donnerstag in Rostock so aus, als ob der Herrentag ins Wasser fallen sollte. Doch dann lachte die Sonne. So herrschte gegen Mittag dann reger Betrieb auf allen Rad- und Wanderwegen. Jede Art von Fortbewegungsmittel – ob Motorrad, Fahrrad oder der traditionelle Bollerwagen – wurde in Bewegung gesetzt, um den Tag möglichst unter freiem Himmel zu verbringen. Auch die Biergärten zwischen Schnatermann und Trotzenburg hatten Hochbetrieb. Für die Schmarler Nico Dittkrist, Manfred Seidel und René Duske war gestern die Herrentags-Party im Biergarten der Gaststätte Trotzenburg die erste Wahl. ,,Hier sind wir eigentlich zu allen besonderen Gelegenheiten, weil die Atmosphäre stimmt“, so Dittkrist. Im LT-Club – quasi um die Ecke – herrschte ebenfalls Partystimmung.

So feiern wollte allerdings nicht jeder der Herren. ,,Ich bin froh, dass ich mal einen Tag frei habe und den möchte ich mit meiner Familie verbringen“, sagte Andreas Kuba. So wurde Hund Bohdi angeleint und die Familie machte einen Ausflug in den Zoo. Andreas Dolge aus Papendorf sah das ähnlich, denn die Familie hat seit zehn Monaten einen neuen Mann im Haus, der den Ton angibt. So thronte Vinzenz auf Papas Arm und ließ sich die Welt außerhalb von Papendorf bei einem Familienausflug erklären. Viele Sportskanonen unter den Herren wollten auch an ihrem Ehrentag nicht auf ihre Aktivitäten verzichten. So wurden einerseits viele Kalorien verbrannt, während es in den Kleingartenanlagen verführerisch nach Bratwurst und gegrillten Steaks duftete.

Michaela Kleinsorge