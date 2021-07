Rostock : 14-Jähriger wird wegen mehr als 50 Delikten verhaftet

Am Mittwoch gelang es den Beamten, den Jugendlichen in einer Wohnung ausfindig zu machen und festzunehmen.

Rostock | Bereits 50 Mal ist ein 14-jähriger Rostocker allein in diesem Jahr polizeilich in Erscheinung getreten. Am Mittwoch gelang es nun den Beamten, den Jugendlichen in einer Wohnung ausfindig zu machen und festzunehmen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bereits am Mittwoch vergangener Woche, 21. Juli, wurde durch das Amtsgericht Rostock ein Untersuc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.