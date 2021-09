Botanischer Garten : 300 Pilze waren bei einer Ausstellung Rostock zu bewundern

Gut besucht war am Wochenende die von den Pilzberatern der Hansestadt Rostock und Bad Doberan gezeigte 43. spannende Pilzschau. Für die leitende Pilzberaterin Ria Bütow und Kollegen Arthur Frank gab es viel Arbeit.

Rostock | Der Fliegenpilz mit der roten Kappe und den weißen Punkten ist der bekannteste Pilz. Das bestätigte Pilzberaterin Ria Bütow am Wochenende bei der 43. Landes-Pilzausstellung im Botanischen Garten. Und von diesen Art fanden sich verschiedene Exemplare in der hervorragend gestalteten Schau. Wissen zu Pilzen nimmt ab Vier Dinge wurden am Woche...

