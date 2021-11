Rostock : 32-Jährige wurde an Halloween überfallen

Erst nachdem das Opfer Bargeld und Handy übergeben hatte, konnte die Frau vom Tatort fliehen. Die Polizei sucht Zeugen für den Angriff.

Rostock | Eine 32-jährige Frau wurde am Sonntagabend von zwei Tätern auf Höhe des Parkplatzes Rohrmannsche Koppel in Richtung Warnemünde überfallen. Die Männer trugen weiße Halloweenmasken. Laut Angaben der Polizei wurde das Opfer auf dem Gehweg von den beiden angesprochen. Als die Frau nicht reagierte, kamen die Täter näher an sie heran. Während einer der M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.