Rostock : 34-Jähriger kommt bei Unfall in Markgrafenheide ums Leben

Zu einem schweren Zusammenstoß ist es am späten Sonnabend in Markgrafenheide gekommen. Der Verursacher und seine Mitfahrer ergriffen die Flucht. Doch weit kamen sie nicht.

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Rostock

16. August 2020, 11:28 Uhr

Am Sonnabend kam es nach Polizeiangaben gegen 23.13 Uhr im Stadtteil Markgrafenheide auf der Warnemünder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person.

Der polnische Fahrer eines BMW, besetzt mit zwei weiteren polnischen Insassen, kam in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes. Der 34-jährige deutsche Fahrzeugführer des Mercedes wurde in seinem PKW eingeklemmt und verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer sowie ein weiterer Insasse des BMW flüchteten vom Unfallort.

Fährtenhund spürt Flüchtige auf

Nach Eintreffen der Beamten am Unfallort und durchgeführter Nahbereichssuche wurde ein Fährtensuchhund zum Einsatz gebracht, welcher die Flüchtigen aufspürte. Nach Sachvortrag bei der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft und einer Atemalkoholkontrolle beim unfallverursachenden Fahrzeugführer mit einem Atemalkoholwert von 1,56 Promille wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt.

An beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von 18.000 EUR.