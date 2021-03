Rostock : 37-Jähriger muss 90 Tage ins Gefängnis

Bei der Kontrolle stellten Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf gesucht wurde.

Rostock | Ein 37-Jähriger Mann konnte eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.700,- Euro nicht bezahlen und muss nun für 90 Tage eine Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Laut Angaben der Polizei wurde der Mann am Dienstagmittag von Beamten des Bundespolizeireviers Überseehafen Rostock gestellt, als er aus Schweden kommend mit einem...

